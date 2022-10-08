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اليوم.."إدارة الدولة" تدخل اجتماعاً مهماً 

Category: سیاسة

Date: 2022-10-08T10:44:08+0000
اليوم.."إدارة الدولة" تدخل اجتماعاً مهماً 

شفق نيوز/ يعقد "ائتلاف إدارة الدولة" الذي يجمع القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية الرئيسية، اجتماعاً مهماً، اليوم السبت، لمناقشة اكمال حراك تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقالت مصادر مطلعة، لوكالة شفق نيوز، إن "ائتلاف إدارة الدولة، بجميع قواه سيعقد، مساء اليوم، اجتماعاً مهماً في العاصمة بغداد لمناقشة اكمال حراك تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ودفع القوى الكوردية نحو حسم خلاف رئاسة الجمهورية".

وبينت المصادر ان "اجتماع ائتلاف ادارة الدولة، سوف يناقش قضية تشكيل وفد ممثل عنه لغرض اجراء الحوار والتفاوض مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن الحكومة المقبلة ومهامها".

وفي وقت سابق اليوم السبت، نفى رئيس كتلة تحالف "الفتح" عباس الزاملي، وجود أي لقاء سري جمع رئيس التحالف هادي العامري مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طيلة المدة الماضية، مؤكدا العمل على أن يكون هناك لقاء يجمع العامري مع الصدر قريباً.

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