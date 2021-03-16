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اليوم.. توجه برلماني للتصويت على موازنة 2021

Category: سیاسة

Date: 2021-03-16T12:23:49+0000
اليوم.. توجه برلماني للتصويت على موازنة 2021

شفق نيوز/ كشف النائب جاسم البخاتي، عن تحالف عراقيون بزعامة عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، عن توجه مجلس النواب نحو التصويت على مشروع قانون موازنة سنة 2021 خلال جلسة اليوم.

وقال البخاتي، لوكالة شفق نيوز، ان "مجلس النواب العراقي، سيصوت خلال جلسة، اليوم، وفق معلومات وصلت الينا من رئاسة البرلمان، على مشروع قانون موازنة سنة 2021، وسيكون جدول الاعمال يضم فقرة خاصة بهذا التصويت".

وبين انه "لغاية الآن لا يوجد اتفاق نهائي بشأن حصة اقليم كردستان من موازنة سنة 2021، لكن مشروع القانون، سيتم التصويت عليه وفق الاغلبية، خصوصاً بعد حصول النصاب القانوني للجلسة"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر مدعوم من غالبية النواب".

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