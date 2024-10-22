اليوم.. النظر في شرعية إدارة ومجلس كركوك والحكم عند محكمة القضاء الإداري

شفق نيوز/ أفاد مصدر في محافظة كركوك، بأن محكمة القضاء الإداري ستنظر اليوم الثلاثاء بشرعية إدارة ومجلس محافظة كركوك، و بالطعن المقدم من قبل أعضاء في مجلس المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "محكمة القضاء الإداري في مجلس القضاء الأعلى ستنظر اليوم بشرعية ادارة ومجلس محافظة كركوك، حيث الشكوى المقدمة من قبل عضوي مجلس المحافظة حسن مجيد، وشوخان حسيب، وكذلك قضية الاعضاء العرب والتركمان حيث الشكوى ضد رئيس مجلس محافظة كركوك، التي يطالبون فيها بإلغاء قرارات جلسة 10/ 8/ 2024 لمجلس محافظة كركوك التي انتخب فيها ريبوار طه محافظاً لكركوك، وقد حددت المحكمة يوم 16/ 10/ 2024 حيث تحمل الشكوى العدد 4828 ق2024 بتاريخ الثاني من تشرين الأول الحالي".

وأضاف المصدر أن "الشكوى المفترض النظر فيها في يوم 16 من شهر تشرين الاول الجاري، تم تأجيلها الى جلسة اليوم لغرض جمع الطعون المقدمة من اعضاء (كورد وعرب وتركمان) وهم اعضاء في مجلس محافظة كركوك".

وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الجاري محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.

وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.

وكانت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 آب/أغسطس الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة بغير القانوني.