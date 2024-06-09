الياسري يكشف مخرجات لقاء السوداني ويخيّر "جماهير المثنى" بين التظاهر او منح مهلة (تحديث)

شفق نيوز/ كشف القيادي في لواء انصار المرجعية حميد الياسري عن مخرجات اللقاء الذي جمعه اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونخبة من شخصيات محافظة المثنى على خلفية الدعوة الى التظاهر والاعتصام.

وقال الياسري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "كان هناك لقاءات في العاصمة بغداد، اللقاء الأول كان مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومثّل السماوة 20 شخصية اكاديمية وعشائرية من جميع اقضية ونواحي المحافظة".

وبحسب البيان كانت المقررات كما يلي:

أولاً: تشكيل لجنة من مكتب رئيس الوزراء للأشراف على كل مشاريع السماوة وعدم السماح للمحافظ واعضاء مجلس المحافظة بالتصرف بالأموال.

ثانياً: ممثلو مظاهرات المحافظة سوف يشرفون على كل مشاريع المحافظة كجهة ساندة ومراقبة للدولة ،، وبأمر يصدر من رئيس الوزراء يوم غد.

ثالثاً: تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بكشف ملفات الفساد وهدر المال العام في السماوة منذ 2003 والى يومنا هذا، ودعوة كل المواطنين لتقديم ملفات الفساد لهذه اللجنة عن طريق ممثلي المظاهرات في مناطقهم، وتجتمع اللجنة بشكل مستمر مع ممثلي الجماهير لكشف الفساد.

رابعاً: تم تقديم طلب الى مجموعة خيرة من مجلس النواب يتقدمهم ممثل المثنى الشريف سعد عواد التوبي، بسحب الثقة من المحافظ ومجلس المحافظة بسبب مخالفات ارتكبوها مع شركات مقاولين.

خامساً: تم استحصال مبلغ 37 مليار من رئيس الوزراء يسلم الى لجنة من مهندسين من مكتب رئيس الوزراء لإقامة مشاريع خدمية تقدمها لجنة المظاهرات الشعبية، ولا يسمح للمحافظ ومجلس محافظة بالتدخل فيها.

سادساً، غلق كل المكاتب الاقتصادية وأخبار جهاز الامن الوطني والاستخبارات عن وجود اي مكتب في السماوة.

وطالبت نخب المثنى بحسب الياسري؛ السوداني، بأن "تشمل هذه اللجان كل المحافظات المحرومة وعدم السماح للمحافظين ومجالس المحافظات بالتصرف بالأموال".

وتابع الياسري: "بما أننا نمثل الجماهير والشعب المحروم، ننتظر قراركم هل نؤجل المظاهرات وإعطاء فرصة لما بعد العيد، او أننا نستمر في سحق رؤوس الاحزاب العفنة ومن يقف خلفها من حيتان الفساد".