اليابان: سنتعاون مع حكومة الزيدي لتعزيز العلاقات والاستقرار في العراق والمنطقة

شفق نيوز- طوكيو

رحبت وزارة الخارجية اليابانية، يوم الجمعة، بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق برئاسة علي الزيدي، مؤكدة أن حكومة اليابان ستتعاون مع حكومة الزيدي من أجل استقرار العراق والشرق الأوسط.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، كيتامورا توشيهيرو، في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أن "حكومة اليابان ترحب بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق عقب انتخاب مجلس النواب العراقي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي".

وأضافت أن "حكومة اليابان تأمل بشدة أن تعمل جميع الأحزاب العراقية معاً في ظل الحكومة الجديدة لتحقيق مزيد من الاستقرار والتنمية في العراق. وفي ظل الوضع الراهن في الشرق الأوسط، تتوقع اليابان أيضاً من العراق المساهمة في استعادة الاستقرار في المنطقة".

وأكدت أن "حكومة اليابان ستتعاون مع حكومة الزيدي من أجل استقرار الشرق الأوسط وتعزيز العلاقات الثنائية بين اليابان والعراق".

وصوت مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، على منح الثقة لحكومة الزيدي ومنهاجها الوزاري، حيث صوت على 14 وزيراً، فيما أجّل التصويت على 9 وزارات أخرى إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، بحسب مصدر نيابي أفاد لوكالة شفق نيوز.