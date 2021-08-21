اليابان تعلن دعمها لورقة الكاظمي البيضاء وتحضر مؤتمر بغداد بصفة مراقب

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، الدعوة الى اليابان لحضور مؤتمر بغداد المقرر عقده نهاية الشهر الجاري "بصفة مراقب"، فيما أعرب وزير الخارجية الياباني

عن استعداد بلاده لدعم تطبيق "الورقة البيضاء" للاصلاح الاقتصادي في العراق.

وقال مكتب الكاظمي الاعلامي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل، اليوم، وزير الخارجية الياباني السيد توشيميتسو موتيجي والوفد المرافق له، مبيناُ أن الجانبين بحثا سبل توثيق التعاون الثنائي، وتكثيف التبادل الاقتصادي، والتنسيق المشترك بين البلدين.

وأكد رئيس الوزراء، وفق البيان، أثناء اللقاء على أهمية التجربة اليابانية من منظور عراقي، والسعي الحثيث للاستفادة منها، مشدّداً على أن الساحة العراقية باتت مفتوحة أمام الاستثمارات اليابانية في مختلف المجالات، ولاسيما مجالات الطاقة والنفط، والكهرباء، والطاقات البديلة والمتجددة.

وأعرب الكاظمي عن تقديره للدور الذي تضطلع به اليابان إزاء القضايا الإقليمية، وأثنى على المشاريع التي تموّلها اليابان، في المناطق التي تحررت من عصابات داعش الإرهابية عبر طريق ترسيخ الأمن، والتنمية المستدامة فيها.

وجدّد رئيس الوزراء للوفد الزائر التأكيد على دعوة اليابان للحضور بصفة مراقب، في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي سيستضيفه العراق أواخر الشهر الحالي.

من جانبه أشاد وزير الخارجية الياباني السيد توشيميتسو موتيجي بالمبادرات العراقية التي تلقى صدى إيجابياً على المستوى الإقليمي والدولي، وعدّها ركيزة من ركائز ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وجهود التهدئة فيها.

وأعرب عن دعم اليابان للبرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي المتمثل ببرامج الورقة البيضاء، وجدّد استعداد اليابان لدعم تطبيق الورقة البيضاء، عبر مجموعة التواصل الاقتصادي التي تشكلت في أواخر عام 2020.

وأكد الوفد الياباني، أن بلاده ماضية في تقديم المساعدات وبرامج التعاون مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب، ومكافحة التطرف، ومواجهة جائحة كورونا.