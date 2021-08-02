اليابان تدعم الانتخابات العراقية بمليوني دولار

شفق نيوز/ اعلنت السفارة اليابانية في العراق، يوم الاثنين، عن الإسهام بمشروع الامم المتحدة الخاص بدعم وتمويل بناء القدرات لكوادر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية بمليوني دولار.

وذكرت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان اليابان ساهمت بمبلغ 216 مليون ين ياباني (حوالي مليوني دولار) لدعم مفوضية الانتخابات العراقية التي تستعد لإجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول 2021.

وقال سفير اليابان في العراق سوزوكي كوتارو، ان الانتخابات هي أكثر مناسبة أساسية لترجمة إرادة الشعب العراقي وتطلعاته إلى سياسة وطنية، معرباً عن امله أن تسهم المساعدات من حكومة وشعب اليابان في تعزيز قدرات تكنولوجيا المعلومات لدى مفوضية الانتخابات وتنفيذ التدابير الوقائية من فيروس كورونا، وضمان الشفافية والمصداقية في الانتخابات المقبلة.

واكدت السفارة ان برنامج الامم المتحدة الانمائي وقع الاتفاقية مع اليابان نيابة عن فريق الامم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" لإدارة التمويل والمشروع، مشيرة الى ان الأمم المتحدة قدمت الشكر لليابان على مساهمتها التي تعزز دعمها لعملية إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في العراق.