"الوليد" يجمع السوداني والشرع بلقاء ثنائي في الدوحة

شفق نيوز - بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، عن اتفاق أولي بين العراق وسوريا لإعادة تفعيل عمل منفذ الوليد الحدودي لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، لافتاً إلى إمكانية عقد لقاء مشترك بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس أحمد الشرع - بهذا الخصوص - على هامش قمة الدوحة الطارئة، المقررة يوم غد.

وطلبت سوريا في وقت سابق من العراق، رفع التبادل التجاري عبر إعادة تفعيل عمل المنافذ الحدودية بين البلدين، لتسهيل مرور الشاحنات ولزيادة التبادل التجاري، وفق المصدر الذي تحدث لوكالة شفق نيوز.

وبحسب المصدر، فإن الجهات المعنية بضبط الأمن في منفذ الوليد، باشرت برفع الأنقاض من مقتربات المنفذ الحدودي، بمسافة 100 أو أكثر لإعادة تأهيله تمهيداً لتفعيله مستقبلا.

وقال المصدر، إن "السوداني والشرع قد يجتمعان على هامش قمة الدوحة غداً، لمناقشة آليات التعاون الاقتصادي (اتفاق اولي) وفق ضمانات وضوابط امنية مشددة على الحركة التجارية بمنفذ الوليد بما فيها التدقيق الامني لحمولة الشاحنات، وأيضا تفاصيل سائقي الشاحنات ومعلوماتهم الامنية وغيرها من الاجراءات.

ومن المقرر أن يشارك السوداني، في قمة – عربية إسلامية طارئة – في العاصمة القطرية الدوحة، غداً الاثنين، لمناقشة "تداعيات الهجوم الإسرائيلي على قطر"، كما سيشارك الرئيس السوري أحمد الشرع، بالقمة.

وطبقاً للمصدر المطلع، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن بعد انتهاء أعمال قمة الدوحة، سيتم الإعلان عن إعادة التبادل التجاري بين البلدين".

ويعد اللقاء المرتقب بين الجانبين، خطوة أولى نحو إعادة تفعيل التبادل التجاري، تتبعها مناقشة تفعيل خط أنابيب كركوك - بانياس، مجدداً، والاتفاق على موعد بدء التصدير النفطي من خلاله.

ولفت المصدر، إلى أن التعاون الاقتصادي سينعكس ايجابا على الملف الامني، بمعنى ان حرص الجانبين على ديمومة التبادل التجاري يعززان الاستقرار الامني بين البلدين بحسب اتفاقيات عدة ستبرم بين بغداد ودمشق من بينها "اتفاقية أمنية وتجارية وسياسية واقتصادية".

وخلص المصدر، إلى القول إن "قوى الإطار التنسيقي لديها علم بكل الاجراءات التي ستتخذها الحكومة في الملف التبادل التجاري العراقي -السوري، وآليات التعامل المشترك وبما يحفظ أمن العراق والمنطقة ويمنع المخططات الارهابية".

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم 14 حزيران 2025، إعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي بشكل رسمي واستئناف حركة التبادل التجاري بين العراق وسوريا.

ويوم 4 آب الماضي، أكدت الهيئة، فتح منفذ البوكمال الحدودي بين سوريا والعراق، وسير عمليات التبادل التجاري بين البلدين بشكل طبيعي دون أي عوائق.