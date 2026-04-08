"الولائي" يطالب بضرب إسرائيل رداً على خرق الهدنة في لبنان: المعركة مفتوحة

دعا الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي، يوم الأربعاء، قيادة "محور المقاومة الإسلامية" إلى ضرب إسرائيل رداً على قصفها لبنان وخرق الهدنة التي أعلنها مساء أمس بين إيران وأميركا، مؤكداً على بقاء المعركة مفتوحة ضد إسرائيل دول التطبيع معها.

وقال الولائي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "بعد المجازر التي ارتكبها نتنياهو المهزوم ضد أهلنا اللبنانيين العزل في محاولة للتغطية على انكساره التاريخي أمام الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة في معركة الوعد الصادق الرابعة".

وأضاف: "على الإخوة المجاهدين في غرفة عمليات قيادة المحور ووحدة الساحات الرد على الكيان الغاصب الذي خرق الهدنة وقتل أهلنا الأبرياء العزل في لبنان، وعلى الكيان الغاصب أن يدفع الثمن برد موحد ومزلزل من جميع قوى المحاور".

وأكد على أن "محور المقاومة لديه أدوات مهمة للرد على هذه الانتهاكات الصهيونية الغادرة ضد اللبنانيين. وسوف نذل كبرياءهم الواهم".

وشدد الولائي على ضرورة "بقاء المعركة مفتوحة مع الكيان الغاصب الذي لا يحترم القانون الدولي وضد الدول المطبعة التي تتواجد فيها مصالح الكيان الصهيوني مثل الإمارات والبحرين وغيرهما من بلدان المنطقة".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن سقوط مئات الضحايا جراء القصف الإسرائيلي العنيف عليها منذ ظهيرة اليوم، إلى جانب اغتيال القيادي في حزب الله صادق النابلسي.

وقال وزير الصحة اللبناني، راكان ناصر الدين، إن المئات بين قتلى ومصابين في مختلف أنحاء لبنان جراء الضربات الإسرائيلية، مضيفاً أن المستشفيات مكتظة بالضحايا.

كما جرى تداول أنباء أن عدد القتلى حتى الآن، بلغ أكثر من 300، إلى جانب مئات الجرحى.

ومساء يوم أمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وكذلك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن التوصل إلى هدنة بين الطرفين لمدة أسبوعين يتوقف خلالها القصف والهجمات المتبادلة، بواسطة باكستانية، تمهيداً لإجراء محادثات بغية الوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب.