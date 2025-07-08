الولائي: القائم بأعمال السفارة الأمريكية يضغط لعرقلة قانون الحشد الشعبي

شفق نيوز- بغداد

اتهم الأمين العام لكتائب "سيد الشهداء" (أحد الفصائل المسلحة بالعراق) أبو آلاء الولائي، يوم الثلاثاء، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد بالضغط على القوى السياسية من أجل عدم تمرير قانون الحشد الشعبي.

وحذر الولائي في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، من إهمال دور صناع الأمان وحملة الأوطان، مشيرًا إلى أن انحسار خطر الإرهاب وتراجع التهديد الأمني لا يجب أن يكونا سببًا للتجاهل.

وأكد أن "الحشد الشعبي أمانة عندنا وأمان للناس"، داعيا أعضاء البرلمان إلى تذكر أن نجاحهم في تمرير التمويل الخاص بقانون الحشد الشعبي هو الحد الأدنى من الوفاء لمرجعيتهم العليا ولدماء شهداء الفتوح، خاصةً انتصاراتهم البارزة مثل مصدي وإثرال حشدهم المقدس.

كما اعتبر الولائي أن تمرير هذا القانون سيكون ردًّا قويًّا على الضغوطات التي تمارسها السفارة الأمريكية والقائم بأعمالها على القوى السياسية لمنع إقراره.