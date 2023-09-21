الولايات المتحدة تؤكد دعمها لإنجاح خطوات حكومة السوداني "للإصلاح"

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال لقائه في نيويورك مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، أن الساحة الاستثمارية في العراق مفتوحة لإسهام الشركات الأمريكية في خطط الإصلاح وإعمار البنى التحتية العراقية، في حين أبدى الأخير دعم بلاده لخطوات حكومة السوداني.

وقال بيان صدر عن مكتب السوداني، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاخير التقى في نيويورك، بعد منتصف ليل الأربعاء (بتوقيت بغداد)، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشهد اللقاء، بحسب البيان، البحث في مجمل العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الصعد والمجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء تأكيده سعي العراق إلى المضيّ في علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة، تستند إلى المصالح المتبادلة، والشراكة الاقتصادية البنّاءة، مبيناً أن الساحة الاستثمارية في العراق مفتوحة لإسهام الشركات الأمريكية في خطط الإصلاح وإعمار البنى التحتية العراقية.

كما جدّد السوداني، الإشارة إلى جهوزية القوات الأمنية العراقية، وتقدم مستوى الأداء وتكامل تشكيلاتها في مختلف الصنوف، ونجاحها في ملاحقة فلول داعش الإرهابية، مؤكداً استثمار الزيارة الناجحة التي أجراها مؤخراً وفد عراقي برئاسة السيد وزير الدفاع إلى واشنطن، وبحثه مع الجانب الأمريكي العلاقة المستقبلية مع التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.

من جانبه أكد ماكغورك، وفق البيان، دعم بلاده لإنجاح خطوات الإصلاح التي تنتهجها الحكومة، واستمرار الولايات المتحدة في تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية في قتالها ضد داعش، مجدداً التزام الإدارة الأمريكية باتفاقية الإطار الاستراتيجي، ودعم الإصلاحات التي تضطلع بها الحكومة، في المجالات الاقتصادية وإعمار البنى التحتية ومكافحة الفساد.