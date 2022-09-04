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الولايات المتحدة تؤكد دعمها للعراق وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي

Category: سیاسة

Date: 2022-09-04T18:01:40+0000
الولايات المتحدة تؤكد دعمها للعراق وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي

شفق نيوز/ أكدت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الاحد، دعمها للعراق وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين. 

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مساعدةَ وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، والوفد المرافق لها.

وقال بيان صدر عن مكتب الحلبوسي، أنه جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، وتطورات الأحداث السياسية في العراق، وأهمية إيجاد الحلول ضمن مبادرات تنسجم مع المرحلة ومتطلباتها وتسهم في تجاوز الأزمة، كما ناقش اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، فضلا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعبَّرت ليف، وفق البيان، عن استمرار دعم بلادها للعراق وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، والعمل على تعزيز الشراكة بين بغداد وواشنطن، مؤكدةً أهمية تعزيز الحوار الوطني بين القادة العراقيين؛ لتجاوز الأزمة التي تعاني منها البلاد.

وفي وقت سابق التق ليف برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وأكدا على انتهاج سياسة التهدئة والحوار بين دول المنطقة، فيما جدد الوفد الامريكي دعوة الرئيس بايدن للحوار بين القادة العراقيين.

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