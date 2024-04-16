الولايات المتحدة توافق على بيع طائرات لوجستية وتدريب للعراق

شفق نيوز/ أعطت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على المضي قدما بصفقة محتملة لبيع طائرات مخصصة للدعم اللوجستي والتدريب، للعراق وذلك بتكلفة تبلغ نحو 140 مليون دولار.

ونقلت وكالة رويترز عن البنتاغون؛ أن طائرات التدريب والدعم التي ستباع للعراق، هي من طراز "سي-172" و "ايه سي-آر سي 208" ، وان المقاول الرئيسي في الصفقة ستكون شركة "نورثروب جرومان".

واستضاف بايدن يوم الاثنين، السوداني في البيت الأبيض، وذلك بعد أيام شهدت توتراً شديداً في الشرق الأوسط، إثر الهجوم الجوي الإيراني على إسرائيل.

ويزور السوداني واشنطن لإجراء محادثات تهدف إلى التركيز في المقام الأول على تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق في مجالات الطاقة والاستفادة من الخبرات الأمنية والعسكرية الأمريكية.