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الولايات المتحدة تعرض المساعدة على العراق بعد حريق مستشفى ابن الخطيب

Category: سیاسة

Date: 2021-04-25T15:21:31+0000
الولايات المتحدة تعرض المساعدة على العراق بعد حريق مستشفى ابن الخطيب

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة الأميركية، يوم الأحد، عن استعدادها لمساعدة الحكومة العراقية، عقب الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب وخلف قرابة 200 ضحية.

وأعرب مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في بيان نشر على موقع البيت الأبيض، "نشعر بالحزن والتعاطف مع العراق لهذا الحادث المؤلم".

وأضاف "إننا على تواصل مع المسؤولين العراقيين وعرضنا عليهم المساعدة. تمثل شراكتنا الاستراتيجية مع العراق بالدرجة الأولى شراكة بين الشعبين، ونستعد لدعم حكومة العراق وشعبها في هذه اللحظة المأساوية".

ولقي 88 شخصاً مصرعهم وأصيب 110 آخرون باندلاع حريق مساء أمس السبت، في مستشفى ابن الخطيب المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وعلى اثر ذلك، قرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي،  سحب يد وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد، ومدير صحة الرصافة، عقب حادث الحريق في مستشفى ابن الخطيب.

فيما أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان الشمري وعدد من منتسبي المستشفى، على خلفية حادثة الحريق أيضا.

 

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