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الولايات المتحدة تدين مقتل ناشط عراقي وتوجه رسالة للسلطات

Category: سیاسة

Date: 2021-01-10T18:38:22+0000
الولايات المتحدة تدين مقتل ناشط عراقي وتوجه رسالة للسلطات

شفق نيوز/ ادانت السفارة الاميركية في بغداد، يوم الاحد، مقتل ناشط ومسعف من محافظة ذي قار جنوبي العراق،  واصفة الحادث بأنه "جريمة مرعبة".

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "الولايات المتحدة تدين مقتل الناشط والمسعف حيدر ياسر"، مضيفة "نشارك في حزن شعب العراق الحداد على مقتله".

واضافت أن "المشاهد المروعة لهذه الجريمة الوحشية هي بالفعل مرعبة"، مشددة "نحن نضم صوتنا إلى جميع أولئك الذين يطالبون بتقديم الجناة إلى العدالة".

وأضافت "نحث السلطات الأمنية العراقية على ضمان السماح لأولئك الذين يشاركون في نشاط احتجاجي سلمي بالقيام بذلك من دون خوف على حياتهم أو سلامتهم الشخصية".

وعثرت قوة أمنية قبل نحو يومين، على جثة الناشط المدني حيدر ياسر مقتولاً في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار.

وبحسب شهود عيان ومتظاهرين، فأن الناشط كان يعمل مسعفاً طبياً في تظاهرات ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

ويأتي بيان السفارة الامريكية في وقت تشتد فيه الحركة الاحتجاجية في هذه المدينة، وسط مواجهات دامية بين متظاهرين قوات الامن اسفرت عن مقتل شرطي واصابة 33 اخرين وفق بيان رسمي.  

 

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