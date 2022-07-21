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أمريكا تندد بقصف زاخو: قتل المدنيين أمر غير مقبول

Category: سیاسة

Date: 2022-07-21T07:42:45+0000
أمريكا تندد بقصف زاخو: قتل المدنيين أمر غير مقبول

شفق نيوز/ نددت الولايات المتحدة، يوم الخميس، بالهجوم الذي وقع يوم أمس في إدارة منطقة زاخو والذي أسفر عن عن سقوط العشرات المدنيين بين قتيل وجريح.

وقالت  في بيان صادر عن السفارة الامريكية اليوم، إن قتل المدنيين أمر غير مقبول ويجب على جميع الدول احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين.  

وأعرب البيان عن تعازيه لأسر الضحايا وتعاطفنا مع المصابين، قائلا "نواصل دعمنا القوي لسيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره بما في ذلك إقليم كوردستان العراق".

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