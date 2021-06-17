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الوقف السني يبادر بخطوة رداً على دعوات هدم "أبو حنيفة النعمان"

Category: سیاسة

Date: 2021-06-17T15:40:40+0000
الوقف السني يبادر بخطوة رداً على دعوات هدم "أبو حنيفة النعمان"

شفق نيوز / أقام ديوان الوقف السني، يوم الخميس، تجمعا قرب مرقد ابو حنيفة، في منطقة الأعظمية شمالي العاصمة بغداد، لنبذ الطائفية.

وجاءت هذه الوقفة، بحسب قسم الإعلام في ديوان الوقف السني، لـ"نبذ الطائفية وجميع المحاولات البغيضة والمدفوعة الثمن التي تريد تفريق أبناء الشعب العراقي، عبر الشعارات التي تطلقها بين حين وآخر".

واكد الديوان خلال تجمعه، على "وحدة الشعب العراقي بأطيافه ومكوناته كافة، للإثبات للعالم أجمع أن العراق شعب واحد لا يفرقه الدخلاء والمأجورون".

والسبت الماضي، شهدت منطقة الأعظمية شمالي بغداد، انتشاراً أمنيا مكثفا لحماية مرقد "أبو حنيفة" من دعوات للتظاهر تطالب "بتهديمه".

وبرزت هذه الدعوات وفق معلومات استخبارية، أفادت بأن المتظاهرين هم من ذات الجماعة التي طالبت بازالة تمثالٍ لأبي جعفر المنصور وكان شعارهم (لا مكان لأعداء أهل البيت).

وكانت القوات الأمنية العراقية قد أحبطت خلال اليومين الماضيين، محاولات لعشرات المتظاهرين لتهديم تمثال للخليفة العباسي ابو جعفر المنصور بمنطقة المنصور في بغداد.

وهذه الدعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق من جهات وصفت بأنها "مجهولة"، وقد لاقت رفضاً واضحاً من غالبية العراقيين.

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