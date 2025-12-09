"الوقائع العراقية" تصدر عدداً جديداً وتحذف حزب الله والحوثيين من "قوائم الإرهاب"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة العدل العراقية، يوم الثلاثاء، صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية، بالرقم (4852) والذي تضمن عدداً من القرارات والتعليمات والبيانات، أبرزها حذف جماعة الحوثيين اليمنية وحزب الله اللبناني من "قوائم الإرهاب" بعد شمولهم بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العدد السابق.

وقالت مدير عام دائرة الوقائع العراقية هيفاء شكر محمود في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "العدد تضمن صدور قرار صادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (64) لسنة 2025 وتعليمات الحفاظ على الوثائق في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (1) لسنة 2025 وتعليمات تسهيل الإجراءات والمعاملات الخاصة بذوي الشهداء في هيئة النزاهة الاتحادية رقم (2) لسنة 2025".

وأضافت المدير العام أن "العدد تضمن أيضاً تعليمات رقم (3) لسنة 2025 تسهيل تنفيذ أحكام قانون حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار ماجد التميمي الجوية رقم (12) لسنة 2019، وبيان صادر عن وزارة المالية رقم (6) لسنة 2025".

هذا وجاء في نص قرار حذف جماعة الحوثيين اليمنية وحزب الله اللبناني من "قوائم الإرهاب" الذي تنشره وكالة شفق نيوز أدناه أن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين قررت في جلستها الاستثنائية الثانية حذف التسلسلات (18 ـ 19) المذكورة في القائمة المشار اليها في الفقرة (أولاً/ ب) من قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (61 لسنة 2025)، كونها لم تكن مشمولة بأحكام القرار حيث يقتصر مضمونه على الأسماء والكيانات المرتبطة بداعش وتنظيم القاعدة".

وكان المرشح الفائز في انتخابات مجلس النواب الأخيرة مصطفى جبار سند أعلن في تدوينة على "فيسبوك"، الأحد الماضي، أن لجنة "تجميد أموال الإرهابيين" قررت شطب حزب الله اللبناني، وجماعة الحوثي اليمنية من قائمة الحظر.

وأدرجت السلطات العراقية- لجنة تجميد أموال الإرهابيين، حزب الله اللبناني، وجماعة "أنصار الله- الحوثيين" في اليمن على قوائمها، تنفيذاً لحزم من قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وذلك بحسب ما ورد في العدد 4848 من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وسرعان ما تراجعت السلطات العراقية عملياً عن قرار الإدراج هذا، بعد نشر توضيح رسمي ووثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي تؤكد أن موافقة بغداد اقتصرت على الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة حصراً.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق "عاجل" بشأن القرار، والذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية وخاصة التي تدعم ما يسمى "محور المقاومة" في البلاد.

وأكد خبراء بالقانون، لوكالة شفق نيوز، قانونية تصحيح أي قرار ينشر في جريدة الوقائع العراقية، لكنهم أوضحوا أن القرار الخاص بتصنيف جماعة الحوثيين اليمنية وحزب الله اللبناني كـ"منظمات إرهابية"، جاء استناداً لتصنيف مجلس الأمن الدولي، الذي هو مُلزم دولياً.