الوفد الأوكراني المفاوض مع روسيا: الحرب العالمية الثالثة بدأت

شفق نيوز/ كشف الوفد التفاوضي الأوكراني يوم الجمعة، عن "شعوره" ببداية الحرب العالمية الثالثة نتيجة العمليات الروسية في أوكرانيا، وفيما بيّن أن الوفد التفاوضي الروسي يتعامل معهم بأسلوب "إرهابي"، حذر من "امتداد" عسكري روسي على دول أخرى بعد أوكرانيا.

وقال عضو في الوفد المفاوض الأوكراني في مؤتمر صحافي عقده أعضاء الوفد تابعته شفق نيوز؛ إن "الوفد التفاوضي الروسي يتعامل معنا بأسلوب إرهابي، مبينا ان "روسيا رفضت أن يكون هناك توقف عن القتال قرب المحطات النووية وقتلت 7 من عمال المحطة النووية زابوريجيا".

وأضاف عضو الوفد التفاوضي الاوكراني والذي كان يرتدي هو وأعضاء الوفد زيا شبه عسكري "أرى بأن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل"، مبينا أن "على الجميع ان يدرك ان روسيا لن تتوقف عن خياراتها العسكرية، وأن روسيا تدمر المدن الأوكرانية وقد تتمدد للاعتداء على دول أخرى".

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كشف ، أمس الخميس، عن اعتقاده بأن "الأسوأ لم يأت بعد" في إطار الحرب الروسية – الأوكرانية، وفيما بيّنت الرئاسة الفرنسية ان الرئيس الروسي يعتزم مواصلة الحرب والسيطرة على أوكرانيا، أكد بوتين أن العملية ستتفاقم إن لم يقبل الاوكرانيون بشروط موسكو.