العراق يسجل تحفظه على فقرات في "إعلان باكو" ويؤكد ثوابته تجاه فلسطين

شفق نيوز - باكو

سجل الوفد النيابي العراقي، اليوم الخميس، تحفظه الرسمي على بعض فقرات "إعلان باكو" الصادر عن الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأكد الوفد، في مذكرة رسمية وجهها إلى الأمانة العامة للاتحاد، تمسك العراق بمواقفه الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، معرباً عن تحفظه على الإشارة إلى "حل الدولتين" بصيغته الواردة في الإعلان، انسجاماً مع التشريعات والقرارات الصادرة عن مجلس النواب العراقي الداعمة لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ، وضمان حق العودة والتعويض للشعب الفلسطيني.

كما دعا الوفد العراقي إلى تضمين مقترحاته المتعلقة بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية عبر تشكيل لجان مشتركة للوساطة وتقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء، بما يسهم في إيجاد حلول سياسية للأزمات وتجنيب المنطقة تداعيات الصراعات الدولية.

وطالب الوفد بتثبيت تحفظه رسمياً ضمن وثائق ومحاضر المؤتمر، معرباً في الوقت ذاته عن شكره لجمهورية أذربيجان والأمانة العامة للاتحاد على حسن الاستضافة والتنظيم وإنجاح أعمال المؤتمر.

وكان وفد نيابي عراقي، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان قد وصل، يوم الثلاثاء الماضي، إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، للمشاركة في أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي تستضيفه أذربيجان للفترة من 22 إلى 25 حزيران الجاري.