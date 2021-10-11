الوفد الليبي: الانتخابات العراقية نجحت ولم نرصد أي خروق

شفق نيوز / أعلن الوفد الليبي المشارك في مراقبة الانتخابات العراقية، يوم الاثنين، نجاح الحكومة العراقية والمفوضية في إجراء انتخابات تشريعية ناجحة، لافتا إلى أن العملية الانتخابية جرت بسلاسة أمنياً وفنياً، ولم تُسجل أي خروق.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد وجهت بوقت سابق الدعوة إلى ليبيا للمشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس.

وقام وفد ليبي يرأسه عادل علي الدلالي، وهو وزير مفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالمشاركة في مراقبة هذا الحدث الانتخابي، والوقوف على سير العملية الانتخابية بمراكز الاقتراع المحددة من قبل مفوضية الانتخابات العراقية، وذلك في مراكز الاقتراع التالية، (الدائرة الانتخابية 12 بغداد /الكرخ

(مدرسة دجلة)، الدائرة الانتخابية 12 الكرخ / المنصورة (مدرسة المتميزات للبنات)، الدائرة الانتخابية 12 اليرموك (مدرسة اليرموك للبنات).

وقال الدلالى، لوكالة شفق نوز، إن "من خلال مراقبة اللجنة في الفترتين الصباحية والمسائية لاحظت أن عملية التصويت من قبل الناخبين تمت بسلاسة أمنيا وفنيا ولم تسجل اللجنة أي خروق خلال تواجدها في مختلف الدوائر الانتخابية محل متابعتها، وكانت نسبة الاقبال على التصويت من قبل الناخبين في الفترة الصباحية متذنية بعض الشيء، وتحسنت في الفترة المسائية".

وأضاف أن اللجنة رأت أن "العراق نجح بإقتدار في مراحل خطوات العملية الانتخابية كافة، والوصول إلى إقامة الانتخابات في موعدها المقرر، وهو ما يعبر عن حسن أداء وتميز المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ووفاء الحكومة بوعودها التي قطعتها عند تشكيلها، وتعاون الرئاسات في استكمال هذا الاستحقاق الوطني".

وخلال الربع الثالث من العام 2021، شهدت العلاقات العراقية الليبية، لقاء وزير الخارجية العراقي مع وزيرة الخارجية الليبية على هامش مؤتمر انطاكيا في تركيا، وتبادل الجانبان رسائل على مستوي الرئاسات وأيضا على المستوي الوزاري.

وشاركت ليبيا في مؤتمر إسترداد الأموال المنهوبة من العراق، الذي عقد في بغداد، فضلاً عن مشاركة ليبيا في مهرجان الشعر الشعبي الذي أقيم في العراق، وبالإضافة إلى لقاءات القائم بالأعمال الليبي، مع وزير التعليم العالي، وزير العدل، مستشار الأمن القومي، مدير وكالة الأنباء العراقية، ومدير الدائرة العربية في وزارة الخارجية.