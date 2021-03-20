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الوفد الكوردي يغادر مبنى البرلمان والكتل الشيعية تتراجع عن الاتفاق

Category: سیاسة

Date: 2021-03-20T14:41:49+0000
الوفد الكوردي يغادر مبنى البرلمان والكتل الشيعية تتراجع عن الاتفاق

شفق نيوز/ غادر وفد إقليم كوردستان، يوم السبت، مبنى البرلمان بسبب عدم توصل إلى اتفاق بشأن المادة 11 من قانون الموازنة الاتحادية.

وأبلغ مصدر برلماني وكالة شفق نيوز؛ أن مغادرة الوفد الكوردي جاءت بعد تراجع الكتل الشيعية وعدم التزامها باتفاق أمس مع الوفد الكوردي وهيئة رئاسة البرلمان.

وأفاد مصدر برلماني، في وقت سابق من يوم السبت، بحضور وفد اقليم كوردستان إلى مبنى البرلمان العراقي قبيل انعقاد جلسة التصويت على موازنة 2021.

وكان وفد اقليم كوردستان، قد تواجد يوم أمس الجمعة في مبنى البرلمان العراقي وخاض مباحثات مع رئيس مجلس النواب والتقى عددا من الكتل السياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن حصة اقليم كوردستان في موازنة 2021.

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