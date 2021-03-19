الوفد الكوردي يصل البرلمان ويجتمع بمحمد الحلبوسي

شفق نيوز/ وصل وفد إقليم كوردستان المفاوض برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، يوم الجمعة، الى مبنى مجلس النواب العراقي.

وعقد الوفد فور وصوله اجتماعاً مع رئيس المجلس محمد الحلبوسي للتباحث بشأن إكمال مناقشة الخلاف على حصة الإقليم في موازنة 2021 الاتحادية.

وحضر الاجتماع النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد وعدد من نواب الكورد.

وما يزال مشروع الموازنة عالقا في البرلمان، حيث فشل النواب تمريره في أكثر من مناسبة، وتدار البلاد بموجب موازنة 2019، على اعتبار أن العراق لم يقر موازنة مالية العام الماضي أيضا جراء الخلافات السياسية.

ويتركز الجدل بين الكتل السياسية الشيعية وحكومة إقليم كوردستان حول تسليم الإيرادات والتي يحصل عليها الإقليم عبر منافذه الحدودية، تضاف إليها موارد بيع النفط الخام من الحقول النفطية.