الوفد الكوردي يشرع بسلسلة اجتماعات "حاسمة" في بغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر حزبي مطلع، الاثنين، عن شروع وفد حكومة إقليم كوردستان بسلسلة اجتماعات "حاسمة" في بغداد بشأن حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري ٢٠٢١.

وفي وقت سابق الاثنين، وصل الوفد إلى بغداد ويضم وزير المالية آوات شيخ جناب، ووزير التخطيط دارا رشيد، ووزير الإقليم خالد شواني، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح.

ويبحث الوفد في بغداد مع أطراف برلمانية وحكومية تثبيت حصة إقليم كوردستان في مشروع موازنة العراق المالية للعام الجاري.

وقال عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني فائق يزيدي لوكالة شفق نيوز، إن الوفد الكوردي سيشرع مساء اليوم (الاثنين) باجتماعاته "الحاسمة" في بغداد.

وأوضح أن "الوفد سيستهل اجتماعاته مساء اليوم بلقاء مع أعضاء اللجنة المالية النيابية لتثبيت الإتفاق السابق بين الحكومة الاتحادية والإقليم وما هو مدرج في قانون الموازنة العامة".

ووفق الاتفاق المبرم بين الحكومتين، فإن حصة الإقليم تبلغ نحو 12.6 في المئة من الموازنة إلى جانب صرف رواتب البيشمركة، مقابل تسليم الإقليم إيرادات بيع 250 ألف برميل يومياً من النفط المستخرج من حقول الإقليم.

وأضاف يزيدي، "ستكون هناك سلسلة اجتماعات متواصلة خلال 24 ساعة المقبلة بين وفد حكومة الإقليم واللجنة المالية النيابية، إضافة إلى ممثلين عن الحكومة الاتحادية لتثبيت ملف حصة إقليم كوردستان في قانون الموازنة".

وأشار إلى أن الاجتماعات تأتي لضمان حصول موافقة مختلف الأطراف على بنود مشروع الموازنة المتعلقة بإقليم كوردستان قبل عرضها على التصويت في البرلمان.

ويعاني إقليم كوردستان من أزمة مالية خانقة جراء قطع بغداد لرواتب موظفي الإقليم منذ نيسان/أبريل الماضية.