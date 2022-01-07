سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الوفد الكوردي المشترك يصل الى مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري (فيديو)

Category: سیاسة

Date: 2022-01-07T13:06:54+0000
الوفد الكوردي المشترك يصل الى مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري (فيديو)

شفق نيوز/ وصل الوفد الكوردي المشترك بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري اليوم الجمعة إلى مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز المتواجد في المقر؛ أن الوفد المشترك سيجري مباحثات مع الكتلة الصدرية بشأن آلية انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لوكالة شفق نيوز، فإن الوفد المشترك الذي وصل بغداد في وقت سابق من اليوم الجمعة، برئاسة القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، والقيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني عماد أحمد، الذي سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع القوى السياسية الشيعية والسنية قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب العراقي بدورته الجديدة يوم الأحد المقبل.

وتشير المعلومات إلى أن الوفد سيبحث خلال اجتماعاته، ولقاءاته مسألة تسمية الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء) وكذلك تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

related

تيار الحكمة يعلق على مرشحي كابينة علاوي: الحل يكمن في ثنائية فقط

Date: 2020-02-26 18:45:38
تيار الحكمة يعلق على مرشحي كابينة علاوي: الحل يكمن في ثنائية فقط

ايران: لدينا ثقة أن الحكومة العراقية ستعمل مع الأحزاب والمرجعيات لتهدئة الأوضاع

Date: 2019-10-03 15:03:00
ايران: لدينا ثقة أن الحكومة العراقية ستعمل مع الأحزاب والمرجعيات لتهدئة الأوضاع

تحالف العامري يلوح بالتصعيد والزج بالمزيد من أنصار "التنسيقية" لرفض نتائج الانتخابات

Date: 2021-10-23 08:47:16
تحالف العامري يلوح بالتصعيد والزج بالمزيد من أنصار "التنسيقية" لرفض نتائج الانتخابات

المالكي يبدي رأياً في قضية العيساوي: سأحترم مايقرره القضاء

Date: 2020-06-17 22:50:35
المالكي يبدي رأياً في قضية العيساوي: سأحترم مايقرره القضاء

الأمين العام للامم المتحدة "حزين" من فقدان الأرواح في العراق

Date: 2019-10-05 07:58:50
الأمين العام للامم المتحدة "حزين" من فقدان الأرواح في العراق

إطلاق سراح محافظ بابل وكالة حسن منديل بكفالة

Date: 2021-06-23 11:32:56
إطلاق سراح محافظ بابل وكالة حسن منديل بكفالة

شفق نيوز تنشر نص البيان الختامي لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

Date: 2021-08-28 15:13:09
شفق نيوز تنشر نص البيان الختامي لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

بارزاني يوجه رسالة لبغداد: مستعدون لدراسة اي مادة دستورية متعلقة بالاقليم فمصيرنا واحد

Date: 2019-11-20 09:55:18
بارزاني يوجه رسالة لبغداد: مستعدون لدراسة اي مادة دستورية متعلقة بالاقليم فمصيرنا واحد