الوفد الكوردي المشترك يصل الى مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري (فيديو)

شفق نيوز/ وصل الوفد الكوردي المشترك بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري اليوم الجمعة إلى مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز المتواجد في المقر؛ أن الوفد المشترك سيجري مباحثات مع الكتلة الصدرية بشأن آلية انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لوكالة شفق نيوز، فإن الوفد المشترك الذي وصل بغداد في وقت سابق من اليوم الجمعة، برئاسة القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، والقيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني عماد أحمد، الذي سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع القوى السياسية الشيعية والسنية قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب العراقي بدورته الجديدة يوم الأحد المقبل.

وتشير المعلومات إلى أن الوفد سيبحث خلال اجتماعاته، ولقاءاته مسألة تسمية الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء) وكذلك تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.