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الوفد الكوردي المشترك يحط رحاله عند العامري

Category: سیاسة

Date: 2022-01-07T18:48:17+0000
الوفد الكوردي المشترك يحط رحاله عند العامري

شفق نيوز/ استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم الجمعة، الوفد الكوردي المشترك بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز.

وكان الوفد قد زار مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري وأجرى مباحثات مع الكتلة الصدرية بشأن آلية انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي.

وأكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، يوم الجمعة، أن الاستحقاقات الانتخابية ستكون الحكم في تقرير مصير العراق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع القيادي في التيار الصدري نصار الربيعي في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

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