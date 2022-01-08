الوفد الكوردي المشترك يبحث مع الحكيم التفاهمات السياسية وتشكيل الحكومة العراقية

شفق نيوز/ أجرى الوفد الكوردي المشترك من الحزبين الرئيسيين في اقليم كوردستان، مساء اليوم السبت، جولة أخرى من المباحثات في بغداد بشأن تشكيل الحكومة العراقية، قبيل انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديدة.

وذكر بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوفد المشترك للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، التقى مساء اليوم برئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم للتباحث بشأن التفاهمات السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة.

ويجري الوفد الكوردي المشترك الذي وصل الى بغداد يوم امس الجمعة، برئاسة القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، والقيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني عماد أحمد، واجرى سلسلة من اللقاءات في العاصمة بغداد مع مختلف الاطراف السياسية الفائزة في انتخابات مجلس النواب العراقي الذي من المقرر ان يلتئم اجتماعه الاول يوم غد الاحد التاسع من شهر كانون الثاني الجاري.