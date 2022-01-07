الوفد الكوردي المشترك من بغداد: الاستحقاقات الانتخابية ستكون الحكم في تقرير مصير العراق

شفق نيوز/ أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، يوم الجمعة، أن الاستحقاقات الانتخابية ستكون الحكم في تقرير مصير العراق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع القيادي في التيار الصدري نصار الربيعي في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال زيباري، إن "لقاء ودياً وصريحاً واضحاً جرى حول الاستحقاقات بعد الانتخابات وأمامنا استحقاق مهم ووطني يوم 9 كانون الثاني وهو عقد أول جلسة لمجلس النواب".

وأضاف، أن "الاستحقاقات الانتخابية ستكون الحكم في تقرير مصير هذا البلد".

وتابع زيباري، أن "الحوار مع التيار الصدري مفيد جداً والجميع مطلوب منه الاستفادة من الفرصة".

من جانبه قال نصار الربيعي، إن "اللقاء الذي جمع الوفد الكوردي المشترك والتيار الصدري هو استكمال لتفاهمات كبيرة منذ مدة طويلة"، موضحا أن "المواقف موحدة وجيدة فيما يخص عقد جلسة يوم الاحد المقبل وتشكيل الحكومة الجديدة".

من جانبها قالت الهيئة السياسية للتيار الصدري في بيان إن رئيسها أحمد المطيري استقبل الوفد الكوردي المشترك برئاسة عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عماد أحمد في مقر الهيئة ببغداد.

وعُقد اجتماع موسع بحضور رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري وكاظم العيساوي ونائب رئيس الهيئة السياسية نصار الربيعي ونبيل الطرفي وأعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري وأعضاء الاتحاد الوطني الكوردستاني.

ورحب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري بزيارة الوفد الكوردي المشترك إلى مقر الهيئة ، منوهًا إلى أهمية وضع اللمسات النهائية وتهيئة الأجواء الملائمة وتوحيد الرؤى الثنائية لعقد جلسة مجلس النواب الأولى يوم الأحد المقبل.

وجرى الاجتماع وسط أجواء إيجابية مبينة على أسس من العلاقات الودية المتينة التي تجمع التيار الصدري بالأخوة الكرد ، وتم التأكيد على أهمية المضي قدمًا بالتفاهامات التي نتجت عن اللقاءات السابقة لإنقاذ الوطن والرسو به إلى بر الأمان.

وعقد مؤتمر صحفي مشترك بين نصار الربيعي وهوشيار زيباري عقب الاجتماع أشارا فيه إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للتفاهمات السابقة وأن المواقف موحدة فيما يخص جلسة البرلمان الأولى وتشكيل الحكومة.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، وصل الوفد الكوردي المشترك بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري، إلى مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز المتواجد في المقر؛ أن الوفد المشترك سيجري مباحثات مع الكتلة الصدرية بشأن آلية انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لوكالة شفق نيوز، فإن الوفد المشترك الذي وصل بغداد في وقت سابق من اليوم الجمعة، برئاسة القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، والقيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني عماد أحمد، الذي سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع القوى السياسية الشيعية والسنية قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب العراقي بدورته الجديدة يوم الأحد المقبل.