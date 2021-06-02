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الوفد الكوردستاني والتيار الصدري يؤكدان على موقف "ثابت وموحد" لحل المشاكل العالقة

Category: سیاسة

Date: 2021-06-02T18:34:25+0000
الوفد الكوردستاني والتيار الصدري يؤكدان على موقف "ثابت وموحد" لحل المشاكل العالقة

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، والهيئة السياسية للتيار الصدري، يوم الأربعاء، على ضرورة حل جميع المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بموقف "ثابت وموحد".

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، بحث مع رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري في بغداد، نصار الربيعي، العلاقات الثنائية والأواصر المشتركة التي تجمع بين الطرفين.

وأضاف أن الجانبين أكدا على أن مشاكل العراق هي مشاكل الإقليم ومشاكل الإقليم هي أيضاً جزء من مشاكل العراق، ويجب أن تحل جميعاً بموقف ثابت وموحد.

وأشار البيان إلى أن طالباني أشاد بدور التيار الصدري في تسهيل تمرير قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢١.

‏من جانبه، أثنى الربيعي على جهود قوباد طالباني والوفد الكوردستاني المفاوض، في تقريب وجهات نظر الأطراف العراقية حول حل المشاكل العالقة، ولا سيما فيما يتعلق بالموازنة، مبيناً أن التصويت على الموازنة وإقرارها بهذا الشكل سيكون اساساً لحل القضايا الأخرى كافة.

وأعرب عن أمله بأن يسود مناخ من التقارب والتفاؤل بين الإقليم وبغداد لخل كافة المشاكل التي يعاني منها العراق.

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