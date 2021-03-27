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الوفد الكوردستاني في بغداد اليوم وتفاؤل بإقرار الموازنة غداً

Category: سیاسة

Date: 2021-03-27T15:43:17+0000
الوفد الكوردستاني في بغداد اليوم وتفاؤل بإقرار الموازنة غداً

شفق نيوز/ يعاود وفد حكومة اقليم كوردستان، يوم غد الأحد، في بغداد مفاوضاته بشأن حصة اقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، وسط اجواء ايجابية بحسم النقاط الخلافية والتصويت على الموازنة.

وقال النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني شيروان الدوبرداني لوكالة شفق نيوز؛

ان الوفد الكوردي سيصل مساء اليوم إلى بغداد، وسيقوم يوم غد بعقد اجتماع مع هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية لحسم النقاط الخلافية والتوصل إلى اتفاق نهائي للتصويت على قانون الموازنة.

وأضاف الدوبرداني؛ أن الأجواء حاليا إيجابية، خصوصا بعد اجتماع اللجنة المالية واستضافتها للوزراء، وان غدا الأحد سيكون يوم حاسماً للتصويت على قانون الموازنة.

ولفت إلى ان موعد الجلسة قد يتأخر ساعة أو ساعتين إلا أنها ستعقد للتصويت على مواد قانون الموازنة تدريجيا من المادة الأولى إلى المادة 58، بالإضافة إلى المواد المضافة بالقانون.

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