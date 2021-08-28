الوفد السعودي يؤكد للكاظمي دعمه مؤتمر بغداد لاستقرار المنطقة

شفق نيوز/ التقى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وذلك على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي انطلقت أعماله اليوم.

وبحسب بيان للمكتب الاعلامي للكاظمي، ورد الى وكالة شفق نيوز، فقد جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، والتأكيد على دعم المملكة العربية السعودية للعراق في استضافته لهذا المؤتمر، وما يشكله من أهمية كبيرة في تأكيد أمن المنطقة واستقرارها.

وتحتض العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت، مؤتمرا للتعاون والشراكة بحضور تسع دول بينها ايران والسعودية.