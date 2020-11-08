الوفد السعودي يعبر للحلبوسي رغبته بـ"الانفتاح" ويكشف عن زيارات مرتقبة

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الاحد، أهمية تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية العراقية – السعودية، مشدداً على تنسيق المواقف الدولية والإسلامية والعربية والآسيوية.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان صدر اليوم، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم، أعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي، الذي يعقد اجتماعاته في العاصمة بغداد، بحضور عددٍ من رؤساء اللجان النيابية والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، مبيناً أن اللقاء ناقش اتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقَّعة بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأكد الحلبوسي، دعمَ السلطة التشريعية لتعزيز عمل المجلس التنسيقي، بما يسهم في تنفيذ خططه على أرض الواقع وفقاً للمصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة، والعمل على تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية والإسلامية والعربية والآسيوية.

من جهته، عبَّر الوفد عن رغبة المملكة العربية السعودية وحرصها على الانفتاح والتعاون مع العراق في المجالات كافة، مؤكدين بأنَّ هذه الزيارة ستكون تمهيداً لزيارات رسمية أخرى.

ونقل الوفد السعودي، بحسب البيان، تحيات الملك السعودي وولي العهد ورئيس مجلس الشورى إلى الحلبوسي، كما حمَّلَالاخير تحياته لقيادة المملكة وشعبها.

وضم الوفد السعودي كلاً من وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبد الرحمن الحربي، ووكيل وزير الطاقة عابد السعدون، ووكيل وزارة الاستثمار السيد عايض العتيبي، والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية صالح السلمي، وسفير المملكة العربية السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري.

ووصل وفد سعودي الى بغداد صباح اليوم الاحد لعقد اجتماع اللجنة العراقية السعودية، ويضم الوفد مسؤولين من وزارات الطاقة والكهرباء والنفط والصناعة والبيئة وعدداً من الشركات السعودية المهمة.

والتقى الوفد في وقت سابق اليوم رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الذي أكد أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وتعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.