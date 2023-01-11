الرئيس العراقي: مستعدون لتقديم المساعدة للشعب الأردني

شفق نيوز / أبدى رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لتقديم المساعدة التي يحتاجها الشعب الأردني، وفيما شدد على أهمية التعاون في مختلف المجالات بين البلدين، أكد وفد نيابي اردني على دور العراق في القضاء على تنظيم داعش ومحاربته نيابة عن العالم أجمع.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رشيد استقبل، اليوم الأربعاء، في قصر بغداد، رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي والوفد النيابي المرافق له، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين، حيث تم التأكيد على أهميتها والعمل على تنميتها وتقويتها وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين".

ونقل البيان عن رئيس الجمهورية قوله، إن"علاقات العراق والأردن متينة وراسخة، وهي محل فخر واعتزاز وتخدم المصالح المشتركة" والعراق على استعداد لتقديم المساعدة التي يحتاجها الشعب الأردني"، لافتا الى "أهمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليم والصحة وبما يحقق المصالح المتبادلة".

وأشاد بـ"موقف الأردن الداعم للشعب العراقي"، مشددا على "ضرورة إدامة العمل والتنسيق المشترك بين البلدين والاستفادة من العلاقات في ترسيخ استقرار المنطقة وسلامها، وبالأخص ضد عدونا المشترك، الإرهاب والتطرف".

وأشار رشيد إلى "الأوضاع العامة في العراق وما يشهده من استقرار أمني وسياسي واقتصادي يساهم في دعم الاستثمارات والقطاع الخاص في البلاد"، لافتا إلى "تمكن العراق من تشكيل حكومة جادة وفاعلة في تقديم الخدمات للمواطنين".

من جانبه اعرب الوفد النيابي الأردني عن تطلع بلاده "للتعاون في مختلف المجالات وخصوصا الاقتصادية"، مؤكدا على "الدور الأساسي للعراق في القضاء على داعش الإرهابي ومحاربته نيابة عن العالم أجمع".