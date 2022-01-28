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الوطن والشعب خط أحمر.. الصدر: مستمر مع شركاء الوطن بحكومة اغلبية

Category: سیاسة

Date: 2022-01-28T16:53:06+0000
الوطن والشعب خط أحمر.. الصدر: مستمر مع شركاء الوطن بحكومة اغلبية

شفق نيوز/ علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، على استهداف مطار بغداد الدولي.

وقال الصدر في تغريدة مقتضبة ، "لا تستهدفوا مصالح الشعب، فالشعب والوطن خط أحمر".

واكد الصدر، "استمراره بالعمل على تشكيل حكومة اغلبية وطنية مع الشركاء في الوطن".وتعرض مطار بغداد الدولي، صباح اليوم الجمعة، إلى قصف بستة صواريخ على الأقل، وفقا لمصدر أمني مسؤول في تصريح لوكالة شفق نيوز.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني تفاصيل الأضرار الناجمة عن القصف الصاروخي الذي طال مطار بغداد الدولي، مشيرة في الوقت ذاته إلى توصلها لخيوط تقود للتوصل إلى منفذي الهجوم.

وقالت الخلية في بيان اليوم، إن "عصابات اللادولة الإرهابية اقدمت على استهداف مطار بغداد الدولي فجر اليوم بستة صواريخ نوع كاتيوشا في محاولة لاستهداف مقدرات البلد".

ووفقا للبيان فإن تلك الصواريخ "سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية، مما أدى إلى أضرار بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج".

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