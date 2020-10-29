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الوطني الكوردستاني يعد تقسيم الدوائر الانتخابية في كركوك "منصفاً للجميع"

Category: سیاسة

Date: 2020-10-29T12:40:19+0000
الوطني الكوردستاني يعد تقسيم الدوائر الانتخابية في كركوك "منصفاً للجميع"

شفق نيوز/ اعتبر الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك، يوم الخميس، توزيع الدوائر الانتخابية في كركوك "منصفاً للجميع"، مشيراً إلى أنه اعتمد معايير عادلة لجميع القوميات والمكونات في المحافظة .

 وقال النائب عن النائب عن الاتحاد الوطني في كركوك مريوان نادر لوكالة شفق نيوز، إن "تقسيم وترسيم الدوائر الانتخابية في كركوك عادل ومنصف لجميع المكونات لاعتماده معايير التقارب الجغرافي والكثافة السكانية انسجاماً مع التقسيم الذي اقر في عموم المحافظات".

وأكد نادر، أن "تقسيم دوائر كركوك الانتخابية تم باتفاق وتوافق نواب كركوك"، موضحاً أن "مجلس النواب العراقي صوت على تقسيم كركوك إلى ثلاث دوائر انتخابية بمجموع 12 مقعد مخصص لكركوك".

وبين أن "الدائرة الاولى هي دائرة شرق مركز كركوك، و خصصت لها 5 مقاعد"، موضحاً أن "هذه الدائرة تعتبر دائرة كوردية لأنها تضم اغلبية كوردية".

وأشار إلى أن "الثانية هي دائرة غرب مركز كركوك، وخصص لها 4 مقاعد، وهي دائرة مختلطة وفيها كثافة سكانية تركمانية، الى جانب دائرة ثالثة هي دائرة جنوب و جنوب غرب كركوك، وخصص لها 3 مقاعد وهي دائرة ذات غالبية عربية مطلقة".

ورجح نادر منافسات شديدة في انتخابات كركوك النيابية القادمة على خلفية التقسيم الاخير وتحديد  الخيارات الانتخابية ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة.

 يذكر أن النظام الانتخابي الجديد هو نظام فردي أي من يحصل على اعلى الاصوات في الدائرة يأخذ مقعداً نيابياً وبالتسلسل من اعلى الاصوات الى اقل الاصوات و كل دائرة فيها مقعد للنساء يحصل عليها اعلى النساء صوتاً.

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