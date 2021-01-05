الوطني الكوردستاني يدعو الى "ثورة خدمية" في كركوك

شفق نيوز/ طالب الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء البرلمان العراقي والحكومة بتخصيص ميزانية خاصة لمعالجة مشاكل كركوك الخدمية التي خلفتها احداث "داعش".

وقال عضو الاتحاد جمال شكور لوكالة شفق نيوز، إن "كركوك تعاني تراجعاً خدمياً كبيراً في قطاعات البلديات والكهرباء والطرق والجسور، ما يتطلب منحها اولوية خاصة في الموازنة" .

وأضاف شكور، "نحتاج لميزانية تفوق الاعوام القادمة وثورة خدمية لمعالجة مخلفات الحروب والحوادث الامنية وما خلفته جائحة كورونا ".

وانتقد شكور تزايد ظاهرة التجاوزات على الاملاك العامة بشكل كبير دون اي اجراءات من قبل الادارة المحلية ما اثر سلبا على الواجهة العمرانية والحضارية لمدينة كركوك.

وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في شهر ايلول من عام 2017.