الوطنية مطالباً بـ"العد اليدوي": الكاظمي أبلغ علاوي بسهولة اختراق اجهزة الاقتراع

شفق نيوز/ طالب ائتلاف الوطنية برئاسة أياد علاوي، يوم الاربعاء، المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات حسب قانون مجلس النواب، فيما لفت إلى إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أبلغ علاوي بسهولة اختراق اجهزة الاقتراع.

وقال القيادي في ائتلاف الوطنية كاظم الشمري في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هناك ملاحظات للائتلاف ومن خلال مراجعة أشرطة النتائج، لاحظنا وجود تكرار بنتائج التصويت واختلاف بأوقات اغلاق المحطات، كان يفترض إن تغلق المحطات تلقائيا في كافة مراكز الاقتراع بالوقت المحدد".

وأضاف "من الملاحظات تم استخدام ترويج الانتخابي داخل مراكز الاقتراع من قبل بعض المرشحين، وعلى ضوء تم تقديم شكاوى إلى المفوضية، ولم يتم تزويدنا بنتائج الاقتراع الخاص".

وتابع الشمري، إن "ائتلاف الوطنية يطالب مفوضية الانتخابات بمعرفة سبب اختلاف اوقات اغلاق المحطات واجراء عملية تقاطع بصمات الكاملة ومطابقها مع بطاقات الناخبين وعلى المفوضية تزويدنا بنتائج الخاص معززة ذلك بأشرطة النتائج".

وطالب الشمري، مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لجميع مراكز الاقتراع اسنادا للمادة 38 لقانون مجلس النواب للسنة 2020 ونص على المفوضية أجراء عملية العد والفرز اليدوي لكل مركز أو محطة يتم الطعن بها".

وأوضح القيادي في ائتلاف الوطنية، إنه "من خلال تدقيق للقوائم المرشحين والاصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات، تكرار ذات الرقم لاصوات المرشحين في عدد المحطات، وهذا يؤكد إن هناك جهات قامت بالتلاعب بنتائج الانتخابات".

من جهتها قالت سارة علاوي خلال المؤتمر، "بعد انتخابات 2018، تكلم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع اياد علاوي، وابلغه إن شخصا فنيا قام باختراق اجهزة الاقتراع بأقل من خمس دقائق، وقد قام ائتلاف الوطنية بتقديم مذكرة إلى المفوضية تشير إلى وجود خلل بالاجهزة الالكترونية".