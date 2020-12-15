الوضع ينذر بمخاطر.. تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، بتجدد الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي بين المتظاهرين والقوات الأمنية في مدينة الناصرية، مشيراً إلى وصول تعزيزات عسكرية لاحتواء الموقف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الاشتباكات تجددت لليوم الثاني على التوالي بين المتظاهرين الذين يرومون الوصول إلى ساحة الحبوبي، مركز الاعتصام الرئيسي في مدينة الناصرية، وبين القوات الأمنية التي تمنعهم من الوصول إليها.

وأضاف أن العشرات من المتظاهرين قاموا بإحراق الإطارات في شارع النيل، المؤدي إلى ساحة الحبوبي، وسط مدينة الناصرية، وحصل احتكاك بينهم وبين القوات الأمنية وتراشق بالحجارة، مشيراً إلى وصول تعزيزات أمنية كبيرة إلى الساحة والمناطق المحيطة بها.

وأشار المصدر إلى أن أعداد المتظاهرين في تزايد مستمر حيث يتجمعون في الطرق المؤدية إلى ساحة الحبوبي، مضيفاً أن هناك حالات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي قامت بمطاردتهم في الشوارع والأحياء القريبة من الساحة في محاولة لاعتقالهم.

وختم المصدر بالقول "في حال استمر الحال على ما هو عليه فهناك مخاوف من استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين من قبل القوات الأمنية أو جهات أخرى متحاملة على المتظاهرين".

يأتي ذلك بعد أن قررت خلية الازمة الامنية المركزية برئاسة قاسم الاعرجي، فتح ساحة الحبوبي اليوم الثلاثاء، أمام حركة السير بشكل طبيعي.

وصباح اليوم وصلت خلية الأزمة إلى محافظة ذي قار في ثالث زيارة للمحافظة التي تشهد وضعاً مضطرباً إثر تعرض المتظاهرين لهجمات متكررة من قبل القوات الأمنية تارة، وجهات مسلحة مجهولة الهوية، وأتباع التيار الصدري تارة أخرى، لفض اعتصام ساحة الحبوبي التي رفض المعتصمون فيها رفع خيامهم لحين تحقيق المطالب التي طالبوا بها منذ شهر تشرين الأول 2019.