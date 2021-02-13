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"الوضع خطير".. ائتلاف العبادي يكشف عن فحوى رسالة السيستاني للقوى السياسية

Category: سیاسة

Date: 2021-02-13T12:40:43+0000
"الوضع خطير".. ائتلاف العبادي يكشف عن فحوى رسالة السيستاني للقوى السياسية

شفق نيوز/ كشف ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء العراقي الاسبق حيدر العبادي، اليوم السبت، عن فحوى رسالة المرجع الديني علي السيستاني الى القوى السياسية.

وقال القيادي في الائتلاف عقيل الرديني، لوكالة شفق نيوز، إن "المرجعية الدينية في النجف، ارسلت قبل أيام قليلة، رسالة الى القوى السياسية العراقية"، مبيناً أن "الرسالة أكدت وشددت على خطورة الوضع".

وأوضح الرديني، أن المرجعية شددت في رسالتها على "الذهاب لانتخابات مبكرة بعيداً عن السلاح المنفلت والمال السياسي من أجل انقاذ العراق وانقاذ العملية السياسية".

وبين الرديني ان "رسالة المرجعية حذرت القوى السياسية العراقية من الاستمرار في عدم التجهيز والتهيئة الى انتخابات مبكرة يكون صوت المواطن واضح فيها من أجل ان يحدث تغيير حقيقي".

وأضاف القيادي في ائتلاف النصر أن "القوى السياسية لم تتجاوب مع رسالة المرجعية، خصوصاً القوى التي تمتلك سلاحاً منفلتاً وتعتمد على هذا السلاح في التنافس السياسي والانتخابي".

وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق بأن المرجع الديني الاعلى للشيعة في العراق علي السيستاني، وجه رسالة الى القوى السياسية الشيعية تتعلق بالانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل.

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