الهيئة القضائية للانتخابات تستبعد المرشح الفائز عن محافظة نينوى نجم الجبوري

شفق نيوز – بغداد

أفاد مصدر رسمي، اليوم الأحد، بأن الهيئة القضائية للانتخابات أصدرت أمراً باستبعاد المرشح الفائز عن محافظة نينوى نجم الجبوري.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة القضائية قررت استبعاد الجبوري من الانتخابات"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت الهيئة القضائية للانتخابات، قررت في وقت سابق من شهر آب/أغسطس الماضي، القبول بالطعن المقدم من قبل الرئيس السابق للحكومة المحلية في محافظة نينوى نجم الجبوري ضد قرار استبعاده من السباق الانتخابي بذريعة شغله مناصب عسكرية عليا في حزب البعث المحظور بقيادة رئيس النظام العراقي السابق الراحل صدام حسين.

وجاء ذلك استناداً لقرار الحكم الصادر بتاريخ 25 من شهر آب/أغسطس الجاري، والمذيل بتوقيع رئيس الهيئة القضائية للانتخابات القاضي حسن فؤاد، ونائبيه.

وقد قرر قضاة الهيئة، نقض القرار المطعون فيه قدر تعلق الأمر بالطاعن، وإشعار مجلس المفوضين بذلك.

وفي شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2023 قررت هيئة المساءلة والعدالة، استبعاد 125 مرشحاً لانتخابات مجالس المحافظات بينهم محافظ نينوى آنذاك نجم الجبوري لشمولهم بقانون اجتثاث البعث.

وبعدها بشهر ردت محكمة التمييز الاتحادية اعتراض الجبوري على شموله بقانون المساءلة والعدالة الذي سبق أن أكدته هيئة المساءلة والعدالة عند مخاطبتها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.