الهيئة القضائية تنتصر لمرشح مستقل على حساب آخر في الإطار التنسيقي

شفق نيوز / نقضت الهيئة القضائية للانتخابات العراقية، يوم الخميس، حكمها السابق بحذف محطتين للمرشح المستقل أمير كامل المعموري، ليصبح فائزاً بالانتخابات كنائب عن محافظة بابل.

وأظهرت وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، بطلان حكمها السابق بحذف محطتين انتخابيتين، في محافظة بابل، بناء على طلب النائب السابق، صادق مدلول".

وكانت الهيئة القضائية قد منحت النائب السابق ومرشح تحالف قوى الدولة، المنضوي في الإطار التنسيقي، صادق مدلول، عضوية مجلس النواب العراقي، بدلاً عن المرشح المستقل أمير المعموري، وذلك بعد كسب الطعن المقدم إلى الهيئة.

وذكر مصدر محلي في بابل، لوكالة شفق نيوز، أن "المرشح عن الدائرة الانتخابية الثانية للمحافظة صادق مدلول، قدم طعناً إلى الهيئة القضائية، وكسب الدعوى بإلغاء اثنين من مراكز انتخابية في الدائرة الانتخابية، باعتبار أن بعض المحطات في المركز الانتخابي لم تغلق بالوقت المحدد في الساعة 6 مساء".

وأوضح المصدر، أن "بناء على تلك الدعوة خسر المرشح المستقل أمير المعموري بحدود 250 صوتاً، وبالتالي فاز صادق مدلول بدلاً عنه".