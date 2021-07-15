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التيار الصدري يعلن أول إجراءات المقاطعة.. والعصائب تعارض: الانتخابات مطلب المتظاهرين

Category: سیاسة

Date: 2021-07-15T09:08:34+0000
التيار الصدري يعلن أول إجراءات المقاطعة.. والعصائب تعارض: الانتخابات مطلب المتظاهرين

شفق نيوز/ أكدت عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، يوم الخميس، ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها المحدد في تشرين الأول المقبل، وذلك بعد ساعات قليلة من قرار لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالمقاطعة الانتخابية، وهو ما ذهب إليه أعضاء قائمته الصدرية.

وقال سعد السعدي عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق، لوكالة شفق نيوز، إن إجراء الانتخابات البرلمانية من أولويات الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، على أن تكون بوقتها المحدد والمعلن.

وأضاف أن "إجراء الانتخابات في وقتها المحدد مطلب للمتظاهرين والمرجعية، لإعادة الثقة بين أبناء الشعب العراقي، وللخروج من أزمات اقتصادية وأمنية، لذلك نحن نصر على ذلك".

وقال الصدر خلال إعلانه مقاطعة الانتخابات، "إن ما يحدث في العراق مخطط لإذلال الشعب، معلنا التوقف عن دعم كل من يدعي الانتماء له ولتياره في الحكومة الحالية والمقبلة".

وفازت كتلة (سائرون) التي يتزعمها الصدر بالانتخابات البرلمانية عام 2018، وحصلت على 54 مقعدا.

وكان الصدر أعلن السعي لحصول كتلته "الصدرية" على رئاسة الحكومة المقبلة.

لكن، وبعد قرار المقاطعة، أبلغت الهيئة السياسية للتيار الصدري وكالة شفق نيوز، "أن جميع مرشحي الكتلة الصدرية في بغداد والمحافظات ابلغوها بالانسحاب من المشاركة في الانتخابات".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في تشرين الأول المقبل وهي موعد مبكر، ذهبت إليه الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي بعد احتجاجات واسعة.

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