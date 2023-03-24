الهند تبدي استعدادا لفتح خطوط مشتركة مع العراق في مجال الصناعات المختلفة

شفق نيوز/ عقد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، في نيودلهي اليوم الجمعة، اجتماعا مع نظيره الهندي، اجيت دوفال.

وذكر بيان صادر عن مكتب الأعرجي، أن الاجتماع، تناول بحث علاقات الصداقة والمصالح الإستراتيجية بين العراق والهند، وسبل تطويرها وعلى الصعد كافة، حيث أبدى الجانب الهندي استعداده لدعم العراق في المجالات كافة، وإبرام مذكرات تفاهم وتنسيق بين المؤسسات العراقية والهندية، على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية، فضلا عن مجالي الطاقة والصحة، مشيرا إلى أن العراق بلد محب للسلام ويتطلع للتقدم، ومن المهم عقد شراكات إستراتيجية بين البلدين.

وأوضح البيان الاجتماع، شهد تبادل رؤية البلدين في بناء علاقة إستراتيجية تخدم المصالح المشتركة.

كما أعلن الجانب الهندي عن استعداده لتولي الصناعات الهندية شراكات مع نظيراتها العراقية في مجالات التدريب والبناء المؤسسي والتطوير ، وإمكانية فتح خطوط مشتركة مع العراق في مجال الصناعات المختلفة، وفقا للبيان.

ووصل قاسم الأعرجي، في وقت سابق من اليوم، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، في زيارة رسمية حيث يتضمن جدول الزيارة عقد اجتماعات ومباحثات مع المسؤولين في الهند.