الهجرة العراقية تعلن استعدادها لغلق مخيمات النزوح في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، يوم الأحد، استعداد وزارتها لغلق جميع مخيمات النزوح في إقليم كوردستان في حال عودة شاغليها طوعياً إلى مناطق سكناهم الأصلية.

وقالت جابرو خلال استضافتها في لجنة التخطيط الإستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، بحضور الكادر المتقدم في الوزارة وأعضاء لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية النيابية، إن الوزارة على كامل الاستعداد لغلق مخيمات النزوح في إقليم كوردستان وفق خطة معدة لذلك.

وبينت أنه بالإمكان تحقيق ذلك بعد عودة الأهالي طوعياً إلى مناطق سكناهم الأصلية كما جاء في البرنامج الحكومي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإقليم.