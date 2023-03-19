النواب المستقلون يهددون بكسر نصاب جلسة البرلمان بسبب قانون الانتخابات

شفق نيوز/ هدد النواب المستقلون والكتل البرلمانية الناشئة، يوم الأحد، بكسر النصاب القانوني للجلسة البرلمانية ما لم يتم إلغاء فقرة التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات، واصفين إياه قانون "غير منصف".

وقال النائب المستقل حسين السعبري، لوكالة شفق نيوز، "نحن نعمل على رفع فقرة التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات من جدول أعمال جلسة اليوم، واذا لم تستجب رئاسة مجلس النواب لطلبنا فإن النواب المستقلين والكتل الناشئة ستذهب إلى كسر النصاب القانوني وعدم التصويت على هذا القانون".

واضاف أن، "قانون غير منصف ومجحف ويقصي الحركات الناشئة والمستقلين"، مشيرا إلى ان، "القانون بالصيغة الحالية لن يعيد الثقة للناخب العراقي، ونحن اليوم مهمتنا ان نعيد الثقة لجمهورنا الذي لم يشارك في الانتخابات الاخيرة".

واكد السعبري أن، "هناك العديد من الملاحظات على قانون الانتخابات وأبرزها انه قانون جمع بين مجالس المحافظات ومجلس النواب، وهذا خطأ لان عمل عضو مجلس المحافظة خدمي لمتابعة المشاريع بينما عمل عضو مجلس النواب رقابي وتشريعي، إضافة إلى ان هناك الكثير من الملاحظات منها انتخابات الخارج والدائرة الانتخابية والنظام الانتخابي سانت ليغو".

وختم بالقول "النواب المستقلون يرفضون إقرار القانون بصيغته الحالية ويعملون على تعديله وإعادة صياغة مواده".

بدوره قال رئيس الكتلة التركمانية البرلمانية ارشد الصالحي "لن نسمح بتمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات بدون تضمين المادة 35 الخاصة بمحافظة كركوك. لا تعيدوا اسلوبكم بفرض القوة والارادات".