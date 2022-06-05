النواب المستقلون يقدمون لمسعود بارزاني مبادرة لاجتياز الانسداد السياسي

شفق نيوز/ قدم وفد يمثل النواب المستقلين في مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، مبادرة الى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني لحل الانسداد السياسي واجتياز الازمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وجاء في بيان لمكتب بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس الحزب الديموقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني إستقبل، اليوم، في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، وفداً يمثل النواب المستقلين في مجلس النواب العراقي، مشيراً إلى أن الجانبين ناقشا الأوضاع السياسية في العراق والانسداد الذي حل بالعملية السياسية.

وأضاف البيان، أن الوفد الضيف طرح مبادرة لاجتياز الازمة والمعوقات التي تعترض سير العملية السياسية.

وأضاف البيان، أن الاجتماع شهد أيضاً التاكيد على أن استمرار الازمة السياسية يشكل خطراً جدياً على مصالح المواطنين والاستقرار في العراق.

وفي وقت سابق اليوم، اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، على تأييد الكورد لأي محاولة للخروج من الانسداد السياسي الحالي وضرورة تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية.

وجاء موقف نيجيرفان بارزاني خلال لقائه وفدا من أعضاء مجلس النواب المستقلين المعروفين بلجنة التفاوض، حيث ناقش معهم آخر مستجدات الأوضاع السياسية في العراق والتحديات التي تواجهه والجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهم بين الأطراف السياسية وتجاوز المأزق السياسي.