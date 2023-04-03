النواب المستقلون يطعنون بقانون الانتخابات

شفق نيوز/ اعلن النائب المستقل امير المعموري، اليوم الاثنين، عن تقديم النواب المستقلين طعناً أمام المحكمة الاتحادية بشأن جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على قانون الانتخابات.

وقال المعموري، لوكالة شفق نيوز، إن "دعوى الطعن جاءت لما استخدمت ضدنا من قوة وعنف واخراجنا من قبل القوات العسكرية من قاعة البرلمان خلال جلسة التصويت على قانون الانتخابات".

وبين ان "النواب المستقلين قدموا الكثير من الأدلة التي تؤكد بطلان جلسة التصويت على قانون الانتخابات، كما ان هذه الدعوى هي الثانية، فهناك دعوى طعن قدمها عدد أيضا من النواب المستقلين بشأن جلسة البرلمان رقم (15)، التي مرر بها البرلمان فقرات قانون الانتخابات".

وصوّت البرلمان العراقي فجر الاثنين 26 اذار المنصرم، على التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات ومجلس النواب، وسط اعتراضات شديدة من النوّاب المستقلّين الرافضين لنظام الدائرة الواحدة وفق نظام "سانت ليغو"، وعلى أساس قاسم انتخابي هو 1.7.

واقتحم نواب مستقلون قاعة البرلمان خلال جلسة التصويت، ما دفع رئيس المجلس محمد الحلبوسي، إلى استدعاء عناصر الأمن الخاصة لإخراج النواب المعترضين لغرض استكمال عملية التصويت .