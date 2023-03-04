النواب المستقلون يخفقون بسحب قانون انتخابات مجالس المحافظات من أعمال الجلسة

شفق نيوز/ أكد النائب المستقل حميد الشبلاوي، يوم السبت، أن محاولة النواب المستقلين لسحب قانون انتخابات مجالس المحافظات من جدول أعمال الجلسة، لم تنجح وتم تمريره.

وقال الشبلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة مجلس النواب عرضت طلب النواب المستقلين بشأن سحب القراءة الثانية لقانون انتخابات مجالس المحافظات من جدول أعمال جلسة اليوم، إلا أن أغلبية النواب رفضوا سحبه".

وبين أنه "ستتم قراءة مشروع القانون للمرة الثانية على الرغم من اعتراض النواب المستقلين".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ النائب المستقل باسم الغريباوي، وكالة شفق نيوز، بأن "النواب المستقلين جمعوا أكثر من 50 توقيعا من أعضاء البرلمان لمطالبة رئاسة مجلس النواب لسحب فقرة القراءة الثانية لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات من جدول الأعمال".

وأوضح أن "الهدف من ذلك هو منح فرصة لأعضاء البرلمان لمناقشة وتعديل المواد الموجودة في القانون".

وأخفق مجلس النواب العراقي في 23 شباط 2023، في عقد جلسته المخصصة لمناقشة عدة مواضيع أبرزها تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات وقرر إرجاء عقدها إلى الأسبوع المقبل.

وعزا مصدر برلماني في تصريح لوكالة شفق نيوز، في حينها، الاخفاق في عقد الجلسة، إلى عدم تحقيق النصاب القانوني بالحضور جراء الاعتراض الحاصل على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وبين أن النواب المستقلين هم السبب الرئيسي في عدم انعقاد جلسة البرلمان بعد مشادة كلامية قد حصلت داخل كافتيريا البرلمان فيما بينهم.