النواب المستقلون يجتمعون الاسبوع المقبل لبحث مبادرتي الصدر والاطار

شفق نيوز/ كشف النائب المستقل حسن الخفاجي، يوم الأربعاء، عن اجتماع سيعقده النواب المستقلون الأسبوع المقبل لبحث مبادرتيّ الإطار التنسيقي والتيار الصدري والخروج بحل لإنهاء الانسداد السياسي.

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "اتصالات جرت امس بين 35 نائبا مستقلا للاتفاق على صيغة او اتفاق ينهي حالة الانسداد السياسي، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مهم الاسبوع القادم وخاص بالنواب المستقلين لتحديد بوصلتهم السياسية ازاء ما طرح من مبادرات سياسية من قبل اهم الاقطاب الشيعية".

واضاف "الوضع لا يحتمل تأزيما ولابد من ايجاد حلول سريعة تتناغم مع تطلعات العراقيين، وتم الاتفاق كنواب مستقلين على ترشيح شخصيات وطنية قيادية مستقلة لإدارة البلد وذلك وفقا لخطة العمل التي نعتمدها كمستقلين".

وتابع "الاجتماع النيابي سيناقش فقرات المبادرات المطروحة وبالاستعانة بخبرات بعض المستشارين، وحتما سنخرج بمخرجات قد تسهم بتحديد وجهتنا القادمة سواء المضي مع مبادرة زعيم التيار الصدري او مع مبادرة الاطار التنسيقي".

واشار الخفاجي الى انه "بعد تحليل المبادرتين بما فيها النقاط المشتركة او المشتركات بين المبادرتين".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد طرح في وقت سابق اليوم مبادرة تدعو النواب المستقلين الى تشكيل تكتل مستقل يتولى تشكيل الحكومة بعيد عن الاطار التنسيقي.

يذكر ان الاطار التنسيقي طرح امس مبادرة تضمنت بعض الاشتراطات للدخول في تحالفات جديدة لتشكيل الحكومة.