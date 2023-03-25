النواب المستقلون متمسكون برفضهم لقانون الانتخابات: الكتل السياسية لا تنوي تعديله

شفق نيوز/ أكد النواب المستقلون في البرلمان العراقي، يوم السبت، إصرارهم على موقفهم الرافض لقانون الانتخابات بصيغته الحالية، مشيرين إلى أن الكتل السياسية الكبيرة لا تنوي التفاوض معهم لتعديل القانون.

وقال النائب المستقل أمير المعموري لوكالة شفق نيوز، إن "القوى والكتل المستقلة مصرة على موقفها وترفض التصويت على قانون الانتخابات، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من النواب داخل الكتل السياسية غير مقتنعين بالصيغة الحالية لقانون الانتخابات".

وأضاف "نحن اليوم نحاول بالطرق القانونية والنظام الداخلي لمجلس النواب منع الأحزاب السياسية من التصويت على قانون الانتخابات".

وأشار المعموري إلى أنه "لا توجد أي نوايا حقيقية للكتل السياسية للتفاوض مع القوى المستقلة لتعديل قانون الانتخابات وفق ما ينسجم مع إرادة الشعب العراقي".

ويأتي تصريح المعموري بالتزامن مع تظاهرة رافضة لقانون الانتخابات بصيغته الحالية، انطلقت مساء اليوم أمام أسوار المنطقة الخضراء على مسافة ليست ببعيدة عن مجلس النواب حيث من المفترض انعقاد جلسة برلمانية مساء اليوم مخصصة لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات.